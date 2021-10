"헤어지자"는 말에…여자친구 폭행하고 집까지 턴 60대男

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 헤어지자고 통보한 여자친구를 폭행하고 귀금속을 훔친 60대 남성이 구속됐다.

광주 남부경찰서는 폭행치상·주거침입절도 혐의로 A씨(66)를 구속, 현재 조사 중이라고 26일 밝혔다.

A씨는 지난 7월 초 여자친구인 B(56)씨가 헤어지자고 하자, 손가락을 꺾어 전치 5주의 상해를 입힌 혐의를 받는다.

또 B씨의 집에 몰래 들어가 900만원 상당의 귀금속을 훔쳐 달아난 혐의도 받고 있다.

A씨는 열쇠수리공까지 불러 자기집 행세를 하며 주거 침입을 한 것으로 조사됐다.

A씨는 경찰에 "여자친구가 헤어지자고 해 그동안 썼던 시간과 돈을 보상받기 위해 범행을 저질렀다"며 혐의를 모두 인정한 것으로 전해졌다.

B씨는 A씨와 화해한 후 처벌을 원치 않는다고 입장을 바꿨지만, 반의사불벌죄에 해당하지 않아 검찰로 넘겨질 것으로 보인다.

경찰은 주거 침입한 모습이 담긴 CCTV 영상 등 증거를 토대로 이번 주 안으로 검찰에 송치할 방침이다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr