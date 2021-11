"주차 이따위로 하지 마세요!" '내 맘대로 주차'에 이웃들 '분통'

최근 4년간 사유지 불법주차 민원 76500건 이상



[아시아경제 김소영 기자] "아니 도대체 주차를 이렇게 하면 어떻게 합니까!" , "차주 전화도 안 받네요!"

이중주차를 비롯한 각종 불법주차로 시민들의 불만이 끊이지 않고 있다. 관련 민원은 증가하는데 별다른 대책이 마련되지 않고 있어 이웃간 갈등도 깊어지고 있다.

지난달 18일 국민권익위원회에 따르면 지난해 말 기준 자동차 등록대수는 2436만대를 넘어섰다. 이와 함께 아파트나 빌라 등 공동주택 사유지 내 불법주차로 인한 민원은 2010년 대비 153배나 증가한 것으로 나타났다.

상황이 이렇자 크고 작은 주차 갈등이 빚어진다. 방송인 김원효는 지난 6월 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "와~돌아버리겠네 운전 경력 20년 만에 이런 이중주차는 처음 봄. 이렇게 해놓고 진짜 다 어디 갔다고?"라는 글과 함께 이중주차를 고발하기도 했다.

이밖에도 각종 온라인 커뮤니티에는 주차에 어려움을 느끼는 사연들이 다수 올라와 있었다. 대다수의 시민들은 특히 도로 위 이중주차에 대한 불만을 토로했다. 실제 이중주차된 차량을 피하기 위해 중앙선을 넘었다가 사고로 이어지는 일도 있었다. 지난달 11일 유튜브 채널 '한문철TV'에는 '이중주차된 차 때문에 중앙선 침범하며 가던 중 오토바이와 쿵!'이란 제목의 차량 블랙박스 영상이 공개됐다.

제보영상에 따르면 경남 창원시 한 아파트 단지로 진입하던 운전자 A씨는 도로에 이중주차된 차량이 줄지어 있던 탓에 중앙선을 넘을 수밖에 없었다. 그러다 왼쪽에서 오토바이 한 대가 우회전을 했고, 이를 발견한 A씨는 곧바로 차량을 멈춰세웠지만 결국 충돌하고 말았다. 이 사고의 과실을 두고 누리꾼들 사이에선 갑론을박이 이어지기도 했다.

이처럼 쌓인 극에 달한 주차 스트레스가 분출되는 일도 있다. '한문철TV'에는 '이런 황당한 남자는 처음 봅니다. 차들을 카트 밀 듯이 그냥 밀어버리네요'라는 제목의 차량 블랙박스 영상이 등장했다.

이 제보영상은 지난달 7일 오후 9시쯤 촬영된 것으로, 제보자는 "가족을 기다리며 차에 앉아있다가 황당한 일을 목격했다"고 전했다. 영상을 보면 이날 전남 광양시의 한 아파트에선 이중주차를 시도하려던 한 차량의 운전자가 갑자기 차에서 내려 뒤편에 있는 차량을 밀기 시작한다. 그 과정에서 그 뒤에 있던 차와 충돌했는데도 아랑곳하지 않고 계속 밀어 결국 차량 3대가 맞부딫힌 상태로 밀려난다.

이에 한 변호사는 "마트나 공항에서 카트를 미는 것 같다. 별의별 사람을 다 봤다"라며 "차를 한 대씩 밀다가 차끼리 부딪힌 건 실수로 볼 수 있지만, 차가 부딪칠 것을 알고도 밀었기 때문에 이는 미필적 고의에 의한 재물손괴죄에 해당해 처벌 대상이 될 수 있다"고 조언했다.

일각에선 주차 자리가 남아있음에도 번거로움에 이중주차를 하는 경우도 있다고 지적한다. 지난달 24일 온라인 커뮤니티에는 '저희 아파트 카니발 리무진 대단하네요'라는 제목으로 이중주차를 고발하는 한 글이 올라왔다.

작성자는 "지하주차장이 자리가 널널하고 주차칸이 그리 좁은 편도 아니다"라며 "이중주차 매일 하시는 분들, 이중주차까진 괜찮은데 저 X랄로 매일 주차할 거면 차를 아침 일찍 빼주셨으면 한다"라고 분노했다. 그가 공개한 사진 속에는 곳곳에 빈 주차공간이 있었다.

이를 접한 누리꾼들은 "다른 곳에 주차공간 있어도 본인 집하고 가까운 곳에 이중주차 시킴", "이중주차가 일상인 곳은 주차칸에 주차를 안 함. 자리가 비었어도 그앞에 2중주차 해놓음. 네가 알아서 밀고 주차칸에 주차하라고", "우리아파트 주차난이 심해서 왠만하면 이해하고 사는데 출근시간에는 좀 빼줬으면 좋겠다" 등의 의견을 내며 공감했다.

반면 일부 네티즌은 "만차라 부득이 이중주차했는데 그 이후에 주차된 차들이 나가면. 자리가 있는데도 이중주차한걸로 보여지는 경우도 있어요", "장애인 운전자나 여성운전자는 이중주차차량 밀기 힘들어요", "출근할 때마다 이중주차한 차 미는데 여자 힘으론 정말 중형차는 꿈쩍도 안합니다"라며 억울함을 토로하기도 했다. 2018년부터 지난 8월까지 최근 4년간 국민신문고에 접수된 사유지 불법주차 민원은 76500건 이상이다.

전문가는 불가피하게 이중주차를 할 경우 기본적인 예의를 지켜야 한다고 제언했다. 정경일 교통사고 전문 변호사는 YTN '슬기로운 라디오생활'과 인터뷰에서 "(주차공간이 있는 경우에 한) 이중주차는 업무방해죄, 일반교통방해죄로 형사처벌 대상이 된다"며 "이중주차를 할 때, 잘못하면 본인이 책임질 수도 있어 짧은 시간, 그리고 연락처를 반드시 남기고 또 주차할 때 바퀴를 일렬로 세워야 한다. 주차 브레이크는 풀어놓고 기어는 중립으로 해놓는 등은 철저히 지켜야 한다"고 당부했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr