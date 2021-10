구현모 KT 대표 “진심으로 사과… 재발방지책과 보상방안 마련할 것”

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 31,250 전일대비 50 등락률 -0.16% 거래량 705,934 전일가 31,300 2021.10.26 14:19 장중(20분지연) 관련기사 [속보]구현모 KT 대표 “진심으로 사과드린다… 보상방안 마련할 것”KT 먹통 사태, 피해보상 쉽지 않아…소상공인·개미들 분통(종합)KT 먹통 사태, 피해보상 쉽지 않아…소상공인·개미들 분통 close 가 25일 전국적으로 발생한 유·무선 인터넷 서비스 장애에 대해 공식 사과했다.

구현모 KT 대표는 26일 오후 사과문을 통해 “어제 전국적으로 발생한 인터넷 장애로 불편을 겪으신 고객 여러분께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

구 대표는 “KT는 인터넷 장애 초기 트래픽 과부하가 발생해 외부에서 유입된 디도스 공격으로 추정했으나 서비스 고도화를 위한 최신 설비 교체작업 중 발생한 네트워크 경로설정 오류가 원인인 것으로 확인했다”며 “정부의 원인 조사에 적극적으로 협조하고 있다”고 밝혔다.

특히 그는 “KT CEO로서 KT를 믿고 서비스를 사용해 주시는 고객님들께 장애로 불편을 드린 점에 대해 책임을 통감한다”며 “재발방지를 위해 최선을 다하겠다”고 약속했다.

그러면서 “심층적인 점검과 함께 프로세스를 보완하고, 아울러 이번 사고를 유무선 네트워크 통신망 전반을 면밀히 살피는 계기로 삼겠다”며 “조속하게 보상방안 또한 마련하겠다”고 밝혔다.

마지막으로 “다시 한번 불편을 겪으신 고객 여러분께 깊은 사과의 말씀 드린다”고 글을 마쳤다.

전날 오전 11시20분께부터 KT의 유·무선 인터넷 서비스에 약 40분간 장애가 발생하면서 전국 곳곳의 가입자들이 인터넷 서비스 이용에 큰 불편을 겪었다. 인터넷 검색부터 증권거래시스템, 상점의 결제시스템, 기업 업무시스템 등 KT 인터넷 전반에 걸쳐 서비스가 불통됐다.

이후 정오께 대부분 인터넷 서비스가 정상을 찾았지만 일부 지역에선 복구가 좀 더 늦어졌다. KT는 사태 초기에 디도스 공격을 원인으로 지목했다가 2시간여 만에 라우팅(네트워크 경로설정) 오류에 따른 장애라고 입장을 정정했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr