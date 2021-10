[특징주]위메이드, 블록체인 자회사 합병에 강세…신고가

[아시아경제 송화정 기자] 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 158,500 전일대비 18,600 등락률 +13.30% 거래량 1,182,332 전일가 139,900 2021.10.26 09:41 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일환율 효과에 外人 매수 전환했지만…힘겨운 '삼천피' 공방전코스피, 힘겹게 3000선 지켜…기업 실적 발표 앞두고 관망세 작용 close 가 블록체인 사업을 전담했던 자회사 위메이드트리 흡수합병 소식에 급등세다.

26일 오전 9시27분 기준 위메이드는 전일 대비 1만6100원(11.51%) 오른 15만6000원에 거래됐다. 장중 15만6100원까지 오르며 52주 신고가를 다시 썼다.

위메이드는 전일 이사회에서 위메이드트리의 흡수합병을 결의했다고 공시했다. 합병비율은 1 대 3.1107206이며 합병기일은 내년 2월 1일이다. 위메이드는 이번 합병으로 게임과 블록체인을 연계하는 메타버스 사업에 전사적 역량을 집중한다는 계획이다. 모든 게임이 돈을 버는 게임(Play to earn·P2E)으로 변환될 수 있는 오픈 플랫폼을 구축한다는 방침이다. 2018년 1월에 설립된 위메이드트리는 지난 3년 동안 블록체인 게임 개발, 플랫폼 사업, 대체불가능한토큰(NFT) 거래소 등 새로운 시도를 해왔다.

위메이드는 최근 신작 '미르4'에 블록체인 경제를 접목하면서 P2E 시대를 열고 있다는 평가를 받으며 주가가 큰 폭으로 올랐다. .

