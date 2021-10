보이스캐디가 레이저 거리측정기 SL2 이벤트(사진)를 펼친다.

SL2와 SL2 스타워즈 에디션 구매와 보유 고객 전원이 대상이다. 오는 12월31일까지 홈페이지에 정품 등록과 펌웨어 업데이트만 진행하면 된다. 자사몰 3만원 쿠폰과 함께 추가로 간단한 설문에 참여할 경우 10% 할인 쿠폰이 또 있다. "지난 11년간 사랑해주신 고객 성원에 보답하기 위해 마련했다"며 "많은 분들이 다양한 혜택을 누렸으면 한다"고 기대했다.

SL2는 세계 최초 GPS와 레이저 융합 기술 GPS 핀 어시스트를 비롯해 핀을 바로 측정하는 핀 모드, 연속 측정 가능한 스캔 모드 등 다양한 기능을 구현한다. 특히 투어 선수들의 통계 데이터 기반 거리 보정 계산법인 V-알고리즘™과 실시간 추적한 핀 위치를 보여주는 APL™ 기능이 돋보인다. 현재 미국여자프로골프(LPGA)투어에서 사용하고 있다.