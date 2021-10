BBQ, 배달·포장 전문매장 BSK로 2021 대한민국브랜드대상 수상

[아시아경제 임혜선 기자] 치킨 프랜차이즈인 제너시스BBQ는 ‘BSK(BBQ Smart Kitchen)’가 지난 20일 사단법인 한국마케팅협회가 주관한 2021 제9회 대한민국브랜드대상에서 브랜드혁신 부문 최우수상을 수상했다고 26일 밝혔다.

BSK는 지난해 6월 선보인 BBQ만의 배달 및 포장 전문매장이다. 한국마케팅협회는 “BSK는 코로나19 장기화로 인한 언택트 시대에 걸맞은 창의적 발상으로 프랜차이즈 시장에 모범적인 리더십을 제시한 것을 높이 평가했다”고 선정 이유를 밝혔다.

소자본으로 창업할 수 있는 BSK는 1년만에 300호점을 기록하며 현재는 400호점을 돌파했다. 계약자 절반 이상이 2030세대다.

BBQ 관계자는 "프랜차이즈 본사의 역할과 책임을 다해 앞으로도 어떠한 어려운 환경에도 기회를 찾아 청년창업에 활력을 불어넣어 ‘한국판 뉴딜 정책’에 앞장서겠다"고 밝혔다.

