세이지폴 베이비룸 기준치 넘는 납 검출…회수·환불 조치

[아시아경제 임춘한 기자] 수입 베이비룸 제품의 코팅된 페인트에서 기준치를 초과하는 납이 검출돼 판매사가 회수·환불 조치에 나섰다.

26일 한국소비자원에 따르면 '세이지폴 애니핏 원목 베이비룸'의 수입·판매사 '쁘띠엘린'은 지난해 11월부터 올해 8월까지 판매된 제품 6771개를 전량 회수·환불하기로 했다. 베이비룸은 안전사고를 막기 위해 영유아가 기어 다니거나 걷기 시작할 때 설치하는 제품이다.

소비자원은 최근 소비자위해감시시스템을 통해 해당 제품 표면에 코팅된 페인트가 벗겨져 아이가 섭취했다는 신고가 들어오자 조사에 나섰다. 그 결과 페인트의 납 함유량이 기준치(90mg/kg)의 7배가 넘는 693mg/kg로 나타났고 수입·판매사에 자발적인 시정을 권고했다.

수입·판매사는 해당 제품의 판매를 중단하고 이미 판매된 제품(2020년 1월 이후 제조된 제품)도 회수·환불하기로 했다. 2018년과 2019년에 제작된 제품은 유해 원소 함량이 기준에 적합한 것으로 나타났다.

소비자원은 해당 제품을 구매했거나 사용 중인 소비자는 세이지폴 홈페이지나 고객상담실에 문의해 환불받으라고 당부했다.

