미국·이스라엘 접종 완료율, '후발주자' 韓·佛보다 낮아

[아시아경제 조현의 기자] 백신 접종 선도국으로 꼽히는 미국과 이스라엘의 접종 완료율이 한국, 일본, 프랑스보다 뒤처진 것으로 나타났다.

뉴욕타임스(NYT)는 24일(현지시간) 국제 통계사이트 '아워월드인데이터'를 인용해 이같이 보도했다.

미국과 이스라엘에서 백신 접종 완료자의 비율은 이날 기준 각각 56.61%, 64.99%이다. 포르투갈(86.82%), 한국(70.12%), 일본(68.97%), 프랑스(67.50%) 등 접종 후발주자들보다 떨어지는 수준이다.

미국은 올해 7월 초까지만 하더라도 인구의 67%가 최소 1차 접종을 마쳐 접종률에서 대다수 국가를 선도했다. NYT는 접종률이 지지부진한 데 대해 "경찰관과 소방관 같은 일부 직업군에서 백신 접종에 대한 거부감이 강하게 나타나고 있다"고 설명했다.

미국 보건 전문가들은 그 배경에 허위정보, 열악한 정치환경, 당국의 소통 혼선이 맞물려있다고 설명했다.

존 슈워츠버그 미국 UC버클리 공중보건대 교수는 "소셜미디어가 백신을 둘러싼 근거 없는 소문을 퍼뜨리고 정부가 접종 메시지를 관리하지 않는다는 점이 접종률 정체의 요인"이라고 말했다. 마이클 로저도 미국 플로리다대 신흥병원체연구소 부소장은 "당국이나 권위자에 대한 불신, 정치적 양극화 심화도 한몫한다"고 지적했다.

이스라엘도 지난해 말 재빨리 백신 보급에 나서 한때 세계 최초로 집단면역 근접을 선언하기도 했으나 접종률 정체가 지속되고 있다. NYT는 "아랍, 정통파 유대교, 젊은 층에서 백신 접종을 거부해 접종을 완료한 이들의 비율이 한국, 이탈리아 등 40여개국보다 뒤떨어진다"고 했다.

전 세계에서 접종 완료자의 비율이 가장 높은 국가는 포르투갈이며 아랍에미리트(86.02%)가 그 뒤를 따르고 있다. 가장 많은 백신을 접종한 국가는 중국(약 22억 회분)이고 그다음이 인도(약 10억회분), 미국(4억1100만 회분)으로 나타났다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr