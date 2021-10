[아시아경제 박지환 기자] DL건설 DL건설 001880 | 코스피 증권정보 현재가 29,250 전일대비 150 등락률 +0.52% 거래량 7,747 전일가 29,100 2021.10.25 13:37 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-15일 DL건설, 전주 세경아파트 재건축정비사업 수주DL건설, 1313억원 규모 숭의3구역 재개발정비사업 공사 수주 close 은 25일 지얼에스비씨와 2818억원 규모의 안성 당왕지구 5BL 공동주택 신축사업 공급계약을 체결했다고 공시했다.

이는 최근 매출액 1조7346억원 대비 16.24%에 해당한다.

