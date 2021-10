[아시아경제 최대열 기자] 현대중공업그룹 조선중간지주사 한국조선해양은 액화천연가스(LNG) 추진 대형 석유운반선(PC) 4척을 중동지역 선사로부터 수주했다고 25일 밝혔다. 이번에 수주한 선박은 길이 239m, 너비 44m, 높이 22m 규모로 울산 현대중공업에서 만들어 2024년 상반기까지 차례로 넘기기로 했다.

이 회사는 지금껏 LNG추진선 61척을 수주했다. 전 세계에서 가장 많은 수준이다. 올해 발주된 4만t급 이상 중대형 PC선 67척 가운데 60% 정도인 40척을 따냈다.

회사 관계자는 "다양한 선종에 걸쳐 친환경 연료 추진 선박에 대한 문의가 이어지고 있다"고 "앞선 기술력으로 고품질 선박을 건조하겠다"라고 말했다.

