카카오엔터·넷마블에프앤씨, 메타버스 버츄얼 아이돌 그룹 만든다

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오엔터테인먼트는 넷마블에프앤씨 ‘메타버스엔터테인먼트’의 전략적 투자자로 참여한다고 25일 밝혔다. 종합 엔터테인먼트 기업이 메타버스 영역에 진출하는 첫 사례다. 글로벌 버츄얼 아이돌 사업 등 메타버스 콘텐츠 공동 개발에 나선다는 계획이다.

메타버스 프로젝트의 시작은 K팝 버츄얼 아이돌 그룹이다. 현재 캐릭터 개발을 진행 중인 메타버스엔터테인먼트는 독자적인 세계관과 개성 가득한 캐릭터들로 구성된 아이돌 그룹을 내년 중 선보일 계획이다.

아이돌 그룹 제작에는 두 회사의 노하우를 적극 활용한다. 모바일 게임 ‘일곱개의 대죄: 그랜드크로스’를 국내외에서 히트시킨 넷마블에프앤씨의 탄탄한 메타 휴먼 기술에, 카카오엔터테인먼트 만의 매니지먼트 역량이 유기적으로 결합하는 형태다.

현재 카카오엔터테인먼트는 다양한 아티스트들과의 협업을 통해 연간 1만2000곡의 음원을 기획, 제작하고 있으며 전체 회원 수 3300만명에 유료회원 500만명 이상을 지닌 1위 음원 스트리밍 플랫폼 멜론도 보유중이다.

장기적인 시너지를 모색하기 위해 메타버스엔터테인먼트에 카카오엔터테인먼트 전문 인력들도 합류한다.

이밖에 두 회사는 웹툰·웹소설 등 카카오엔터테인먼트의 스토리 지식재산(IP)과 넷마블에프앤씨가 보유한 게임 캐릭터들이 중심이 되는 다양한 캐릭터 메타버스 사업도 진행키로 했다.

이진수 카카오엔터테인먼트 대표는 "넷마블에프앤씨가 가진 최고의 캐릭터 제작 능력과 카카오엔터테인먼트의 글로벌 밸류 체인이 만나 새로운 세계인 메타버스에 또 다른 파격을 입힐 수 있을 것으로 기대한다"고 "버츄얼 아이돌을 시작으로 글로벌 엔터테인먼트 시장을 향한 도전을 멈추지 않겠다"고 말했다.

