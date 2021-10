[아시아경제 문혜원 기자] 파파존스 피자는 다음 달 14일까지 3주간 ‘할로윈 피자’를 한정 판매한다고 25일 밝혔다.

이날부터 판매되는 할로윈 피자는 순도 100%의 토마토 소스를 베이스로 모짜렐라 치즈를 도우 한가득 올린 씬 피자다. 패밀리 사이즈로만 단독 출시된다.

페퍼로니와 블랙 올리브로 웃는 호박을 표현, 할로윈 대표 이미지인 호박 등불(잭오랜턴)을 연상케 하는 모양으로 재미를 부여한 것이 특징이다. 씬 피자 특유의 바삭함을 기반으로 쫄깃한 페퍼로니와 최상급 치즈가 어우러져 짭조름하면서도 고소한 맛을 내 호불호 없이 누구나 즐길 수 있다.

파파존스 피자 온라인 채널(홈페이지, 모바일 웹 또는 앱), 배달앱(배달의민족, 요기요, 위메프오, 쿠팡이츠), 네이버 주문, 카카오톡 주문하기 등 다양한 플랫폼을 통해 구매가 가능하다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr