[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 8층 ‘소프라움’ 매장에서 오는 28일까지 보온성이 뛰어난 구스다운 이불을 할인된 가격에 한정수량으로 판매한다. 폴란드산 구스로 충천된 프리미엄 구스이불로 내구성이 뛰어난 100수 평직 원단을 적용 무게가 가볍고 두께가 얇고 향균 가공 처리로 박테리아와 생활균으 확산을 억제하며 진드기의 접근과 서식을 차단하는 기능을 더했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr