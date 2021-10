네이버, 대선 앞두고 댓글 정책 강화…기사 1개에 댓글 3개까지

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버가 대선을 앞두고 뉴스 댓글 제한 정책을 강화한다. 기사 1개에 최대 3개의 댓글을 달 수 있던 기존 원칙에 삭제한 댓글 수를 포함시켰다.

24일 업계에 따르면 네이버는 지난 21일 기사 1개에 동일인이 삭제 댓글을 포함해 총 3개의 댓글만 달 수 있도록 관련 정책을 강화했다. 내년 대선을 앞두고 댓글 조작 논란을 사전에 차단하기 위한 조치로 풀이된다.

네이버는 2018년 4월부터 기사 1개에 최대 3개의 댓글만 달 수 있도록 했다. 하루 공감·비공감 클릭 수 50개 제한, 공감·비공감 연속 클릭 10초 제한, 댓글 연속 쓰기 60초 제한 등도 당시에 마련된 정책들이다. 다만 앞서 올린 댓글을 삭제하면 게시할 수 있는 댓글 수도 그만큼 늘었다.

네이버 측은 "일부 주목받는 기사에 삭제를 동반한 댓글 등록이 반복될 수 있는 가능성이 있어, 보다 다양한 의견이 오갈 수 있는 댓글 공간 운영의 취지를 강화하기 위해 정책을 변경한다"고 전했다.

네이버는 댓글 문화를 개선하기 위해 꾸준히 새로운 정책들을 내놓고 있다. 악성 댓글로 인한 폐해를 막기 위해 연예와 스포츠 뉴스 댓글을 폐지했고, 댓글 이력 공개 강제, 댓글 작성 시 프로필 사진 노출, AI 클린봇 개선 등의 조치도 단행했다.

올해 하반기 중에는 댓글 작성자 팔로우 기능도 추가될 예정이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr