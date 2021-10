연탄소비 급감…올해 첫 50만t 이하 될 듯

[아시아경제 주상돈 기자] 겨울철 난방 연료인 연탄의 올해 연간 소비량이 50만t 아래로 떨어질 전망이다. 국내 연탄 소비량이 50만t을 하회하는 것은 사상 처음이다. 연탄소비량은 가격 인상과 대체 난방 수단 확대로 급격하게 감소하고 있다.

24일 한국광해광업공단에 따르면 지난해 연탄 소비량은 50만8000t을 기록했다. 연탄 장수로 따지면 약 1억4100만장(1t당 278장) 규모다.

연탄 소비량은 최근 급감세를 보이고 있다. 2010~2013년 연탄 소비량은 180만t~190만t대를 오르내렸으나 2014년 162만9000t으로 떨어지더니 2015년 147만3000t, 2016년 125만5000t, 2017년 107만9000t으로 지속해서 줄어들었다. 이어 2018년 91만3000t으로 전년 대비 15% 감소한 데 이어 2019년에는 64만4000t으로 29.4% 급감했다.

지난해는 50만8000t으로 떨어져 2017년과 대비해 반 토막이 났다. 이런 추세가 올해도 이어진다면 50만t 이하로 내려갈 가능성이 큰 것이다. 지속적인 연탄 가격 상승이 소비량 감소에 가장 큰 영향을 미친 것으로 풀이된다. 정부는 연탄 가격 현실화를 위해 가격을 꾸준히 올리고 있는데 특히 2018년 11월 연탄 가격이 19.6% 인상되자 이듬해 연탄 소비량은 30% 가까이 줄었다. 여기에 정부의 연탄보일러 교체 사업에 따른 자연스러운 이용자 수 감소 현상도 나타나고 있는 상황이다.

