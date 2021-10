'바퀴 90도 꺾이고, 게처럼 움직여'…현대모비스, e-코너 모듈 개발

조향·제동·현가·구동 시스템을 바퀴 하나에 통합

[아시아경제 이기민 기자] 현대모비스가 미래 도심형 모빌리티 핵심 기술로 90도 회전주차와 제자리 주차가 가능한 차세대 자동차 바퀴 기술 개발에 성공했다.

현대모비스는 24일 자동차의 조향·제동·현가·구동 시스템을 바퀴 하나에 접목시킨 신기술인 e-코너 모듈 선행 개발에 성공했다고 밝혔다.

이 기술은 스티어링 휠부터 바퀴까지 기계 축으로 연결되던 기존 차량의 패러다임을 전환할 신기술로, 미래 스마트 시티 모빌리티 구현에 필요한 핵심 기술로 앞으로 양산 적용도 기대된다.

현대모비스는 지난 2018년 CES에서 e-코너 모듈의 콘셉트를 처음 선보인 바 있다. 이를 실제 차량에 적용할 수 있도록 재정의하고 제어용 엔진컨트롤유닛(ECU)을 개발해 시스템 기능평가까지 성공적으로 완료했다고 현대모비스는 설명했다. 향후 신뢰성 검증과 양산성 검토를 통해 글로벌 완성차 업체들을 대상으로 실제 차량에 적용하기 위한 양산 수주에 나선다는 방침이다.

자동차에 e-코너 모듈이 적용되면 부품들 사이의 기계적 연결이 불필요해 차량 공간을 자유롭게 설계할 수 있다. 또한 휠베이스의 변경이 쉬워지며, 도어 방향이나 차량의 크기 설계도 훨씬 자유로워진다.

특히 기존 약 30도 정도의 회전만 가능하던 바퀴를 주차 등 필요한 경우 90도까지 회전할 수 있다. 이는 자동차를 옆으로 좌우로 움직일 수 있는 크랩 주행, 제자리에서 회전이 가능한 제로 턴도 가능케 한다. 도심 속 좁은 도로 환경에서 차량 운행에 민첩성을 증가시켜 도심 주행 환경을 크게 개선할 것으로 기대된다.

현대모비스가 개발에 성공한 e-코너 모듈은 아직까지 세계적으로 양산 사례가 없다. 자동차의 필수 요소인 조향, 제동, 현가, 구동 시스템을 바퀴 하나로 모으는 것은 물론 주행 안정성까지 확보해야 하기 때문이다.

현대모비스는 2023년까지 4개의 e-코너 모듈을 통합 제어하여 실차 기능 구현이 가능한 '스케이트보드 모듈'을 개발할 계획이다. 이를 2025년까지 자율주행 제어 기술과 접목해 최종적으로 PBV 모빌리티 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr