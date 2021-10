[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 한국토지주택공사 광주전남지역본부(본부장 이재로)는 최근 하도급사와의 상생협력을 도모하기 위한 주택건설분야 하도급자 간담회를 시행했다고 22일 밝혔다.

LH 광주전남본부는 하도급자와의 동반성장 파트너 의식 강화 및 수평적 협력관계 유지를 위해 매년 간담회를 시행하고 있다.

이번 간담회는 코로나19 감염확산 차단을 위해 비대면 방법으로 관할 주택건설현장 8개 하도급사를 대상으로 진행됐다.

간담회는 원·하도급간의 불공정 거래 타파 및 하도급사의 권리증진을 위한 하도급 계약 관련 동영상 교육을 비롯해 현장의 다양한 건의사항과 애로사항 수렴 등이 이뤄졌다.

LH 광주전남본부 관계자는 "앞으로도 하도급사 권리증진과 공정한 하도급 문화를 위해서 애로사항을 지속적으로 청취하고 개선사항을 발굴할 예정"이라고 밝혔다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr