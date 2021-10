KB손보, 다이렉트 자동차보험 100만 가입고객 돌파

[아시아경제 오현길 기자] KB손해보험은 다이렉트 자동차보험이 누적 가입자 수 100만명을 돌파했다고 22일 밝혔다.

KB손보 다이렉트 자동차보험은 누구나 손쉬운 가입이 가능한 온라인과 전용 애플리케이션 시스템을 구축, ▲마일리지할인특약 ▲블랙박스장착할인특약 ▲티맵안전운전할인특약 ▲대중교통이용할인특약 ▲걸음수할인특약 등 할인 혜택을 제공하고 있다.

올해 고객이 가장 많이 선택한 특약은 '마일리지할인특약'으로, 개인용 계약고객 중 78.5%의 고객이 가입했다. 연간 환산 운행거리 1만5000㎞이하 운행 시 운행거리 실적에 따라 보험료를 환급받을 수 있다.

최근 재택근무 증가 등으로 차량 운행거리가 줄어든 만큼 더 많은 보험료 할인 혜택 받을 수 있어 관심이 늘어난 것으로 보인다.

블랙박스장착할인특약도 많은 고객들이 가입하고 있다고 설명했다. 3년 미만 신차에 3.4%의 할인을 제공하고, 3년 이상 12년 미만의 차량에는 2% 할인을 제공한다.

블랙박스 외 차량 출고 시 전방충돌방지장치, 차선이탈경고장치와 같은 첨단안전장치를 설치한 차량이라면 최대 6%까지 추가 할인이 가능하다.

이외에도 KB손보는 짧은 기간 자동차보험을 이용할 경우 최소 1일부터 최대 7일까지 모바일을 통해 간편한 가입이 가능한 '하루자동차보험'과 이륜자동차 전용 '다이렉트이륜차보험' 등 다양한 자동차보험 상품을 판매중이다.

또 최근 다이렉트 전용 앱에 'KB워크(WALK)' 기능을 추가해 고객이 일정 걸음 수를 달성하면 걸음수할인특약을 통해 3%의 보험료 할인 혜택을 제공하는 헬스케어 서비스를 더했다.

KB손보 관계자는 "다이렉트 보험은 시간과 공간의 제약 없이 온라인을 통해 간편한 가입과 계약 관리가 가능해 지속 성장할 것으로 예상된다"며 "고객에게 보다 쉽고, 보다 빠르고,보다 저렴한 다이렉트보험 서비스 제공을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr