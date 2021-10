성능개량된 광대토대왕함 해군 인도

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]해군이 성능개량이 완료된 한국형 구축함(KDX-I) '광개토대왕함'을 인도받았다. 잠수함 탐지와 전투 지휘를 할 수 있는 전투체계를 국산화로 교체하면서 정비시간과 비용도 대폭 줄어들 것으로 보인다.

22일 군에 따르면 광개토대왕함은 처음 함정이 건조됐을 때 해외에서 도입했던 전투체계를 성능이 향상된 최신 국산 무기체계로 변경해 전투지휘능력이 크게 향상됐다.

우선 잠수함에 대한 대응능력 향상을 위해 '선 배열 예인 소나(Towed Array Sonar System, TASS)'도 최신으로 교체, 수중 표적 탐지 및 추적 성능이 크게 향상됐다. TASS는 함정에서 적 잠수함을 탐지·식별·추적하기 위한 저주파 수동형 음파탐지체계다.

KDX-I급 구축함은 길이 135m, 폭 14m 규모로 유도탄, 함포, 어뢰 등의 무장이 탑재됐다. 방사청은 해역함대 지휘함으로 핵심 역할을 수행하고 있는 한국형 구축함 3척의 노후한 전투체계 및 센서 등을 성능 개량하는 사업을 2016년 9월부터 추진했고, 작년 9월 첫 번째 함정인 양만춘함을 해군에 인도했다.

이번 광개토대왕함에 이어 오는 12월에는 마지막 함정인 을지문덕함도 인도하면 사업이 종료된다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr