한화정밀기계, 中 최대 정밀기계 전시회 '네프콘 아시아 2021' 참가

[아시아경제 정현진 기자] 한화그룹의 첨단 전자장비 제조회사 한화정밀기계가 중국 심천 컨벤션 전시센터에서 열린 '네프콘 아시아 심천 2021'에 참가했다고 22일 밝혔다.

이 전시회는 전 세계 80여개 제조사들이 장비를 출품하며 약 6만여명이 방문하는 중국 표면실장기술(SMT) 시장에서 가장 큰 규모의 전시회로 알려져 있다. 이번 전시회에서 한화정밀기계는 스마트 SMT 기능이 적용된 칩마운터 신제품 'HM520 네오'와 'HM510'으로 구성한 고속 생산성 라인, 인더스트리 4.0을 구체화한 스마트 팩토리까지 여러 솔루션을 선보였다.

한화정밀기계가 이번 전시회에 중점을 둔 것은 스마트 팩토리 존이다. 신제품 HM520 네오 장비와 네트워크를 통한 프로덕트 플래닝과 M2M 시연을 선보여 실시간 생산 현황을 모니터하는 솔루션을 제시했다고 회사는 밝혔다.

한화정밀기계 영업 마케팅 센터장 조영호 상무는 "이번 전시회는 현지 법인 주관으로 전시회를 운영해 방문 고객들의 안전한 관람에 중점을 두었다"면서 "중국 고객이 요구하는 설비를 적기에 출시하고 현지 홍보, 다양한 비대면 프로모션을 통해 지속적으로 시장 점유율을 확대하겠다"고 말했다.

한편, 한화정밀기계는 포스트 코로나 시대를 대비하고 주력 기업 고객에 대한 온라인 마케팅 지원 강화 차원에서, 업계에서는 선도적으로 지난 6월 회사 홈페이지를 전면 개편하고 다시 열었다고도 밝혔다.

한화정밀기계는 한화에어로스페이스의 자회사로 한화그룹 내에서 전자 및 기계분야 제조장비 부문을 총괄하고 있으며 주력사업인 칩마운터 사업은 세계 시장에서 독일, 일본 등 정밀기계 선진기업과 경쟁하며 독자적으로 설계, 생산, 서비스 할 수 있는 국내 유일의 회사라고 설명했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr