"모더나 접종 후 피가 안멈춰… 아이들 지켜야 한다" 울분의 靑 청원

'화이자' 예약 후 돌연 '모더나'로 변경돼

"혈전 생기고 온몸서 피… 원인불명"

[아시아경제 나예은 기자] 모더나사(社)의 코로나19 예방 백신을 맞은 뒤 3주째 출혈을 하고 있다는 40대 여성이 부작용 피해를 호소했다.

지난 18일 청와대 국민청원 게시판에는 '모더나 접종후 몸에서 피가 멈추지 않고 계속 나와요. 내 아이들을 지켜야 합니다'라는 제목의 청원이 올라왔다.

포항에 거주 중인 43세 여성이라는 청원인 A씨는 "나는 두 아이의 엄마로, 10년 이상 병원 한 번 안 갈 만큼 아주 건강했다"며 "백신 1차 접종 예약을 했고 '화이자'라고 통보를 받았다. 하지만 9월 17일 병원에 도착하니 모더나를 맞게 됐다. '화이자를 맞고 싶다'고 했지만 '정부 정책이라 선택할 수 없다'고 했다"고 밝혔다.

이후 A씨는 백신 접종 약 일주일 후인 9월 25일 쓰러졌다. 그는 "구급차를 불러 병원 응급실로 갔고, 죽을 것 같은 고통에 밤새 울었다"며 "병원에선 '혈전이 생겨 CT를 찍어도 원인을 알 수 없다. 배에 피가 많아 CT를 확인할 수 없다'고 했다. 그래도 다행인 건, 뇌로 피가 가면 뇌출혈인데 신장 쪽으로 혈전이 생겨 생명이 위급한 건 아니라고 했다. 다만 이곳에선 안 되니, 서울 쪽 또는 다른 큰 대학병원으로 가라고 했다"고 설명했다.

이어 "아이를 낳을 때보다 더 아프고 진통이 심해 B병원 응급실로 가서 마약성 진통제를 맞고 견뎠다. 진통제를 3개 정도 맞아야 진통이 멈췄다. 병원에선 '혈전이 심해 신장, 요도, 방광 쪽까지 염증이 심하다', '혈소판 수치가 약 14 마이크로인데 더 떨어지면 수혈을 받아야 한다'고 했다"며 "병원에 '모더나 맞기 전 아무런 기저질환이 없었으니 질병관리청에 신고를 부탁한다'고 했지만 누구도 들어주지 않았다"고 전했다.

A씨는 "병원에서 '염증은 항생제 치료를 하면 좋아진다'고 해서 약 3주 동안 항생제 치료를 받았다. 지금 염증지수는 정상 범위에 혈소판 수치 동안 정상 범위지만, 중요한 건 지금 몸에서 처음과 동일하게 계속 피가 나고 있다는 것이다. 식염수를 배에 넣어 계속 씻어내고 있지만 계속 피가 멈추지 않는다. 병원에서도 이런 경우는 이례적이라고 한다"며 "그런데 보건소에 전화했더니 이상 반응 신고와 병원비 처리를 하는 공무원분들은 '너무 많은 신고로 도와줄 수 있는 방법이 없다'고만 한다. 그리고 '생명이 위급한 상황만 질병청에서 받아준다'고 했다. 사람이 죽어야만 응급상황인 것이냐"고 토로했다.

A씨는 "매일 밤 울고 있다. 살려고 맞은 백신으로 이렇게 계속 몸에서 피가 날 줄 몰랐다. 질병청은 조금만 빠른 대응으로 도와주고 대처해주길 바란다"고 호소했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr