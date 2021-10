中 누리꾼들도 "오징어의 승리? 부끄럽다"…'오징어 게임' 표절 논란 중국 예능

[아시아경제 나예은 기자] 중국 온라인 동영상 서비스(OTT) '여우쿠(優酷)'가 만든 예능 프로그램 '오징어의 승리'가 넷플릭스 드라마 '오징어 게임'을 표절했다는 의혹이 중국 내에서 제기됐다.

21일 관영매체 글로벌타임스에 따르면 여우쿠 측은 전날 신작 홍보 행사에서 '오징어의 승리'를 선보였다.

그러나 분홍색 동그라미·세모·네모 등을 사용한 포스터 디자인이나 '도전, '어린 시절 놀이' 등 홍보 문구를 본 누리꾼들은 곧바로 '오징어 게임'을 표절한 것이라고 비판했다.

중국 누리꾼들은 "부끄럽다", "명백한 표절이다. 왜 한국 프로그램을 베끼는가", "포스터 바꿔야 할듯"이라고 지적했다.

이에 더하여 넷플릭스 측이 여우쿠와 저작권 문제를 협의한 적이 없다고 밝혔다는 보도까지 나오자 누리꾼들의 비난은 더 거세졌다.

여우쿠 측은 "이미 폐기했던 초고를 실수로 사용했다"며 프로그램명을 '게임의 승리'로 수정했다.

