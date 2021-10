송갑석 "'전두환 비호 발언' 윤석열 후보 사퇴하라"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 송갑석 더불어민주당 광주광역시당 위원장이 ‘전두환 비호 발언’한 윤석열 국민의힘 대선 경선 후보에게 사퇴를 촉구했다.

송 위원장은 21일 논평을 통해 “전두환을 롤모델로 삼겠다는 망언으로 국민을 우롱한 윤석열 국민의힘 예비후보는 자신의 발언을 곡해하지 말라며 도리어 불쾌감을 드러냈다가, 전 국민의 비난이 쏟아지자 마지못해 해명을 내놓았다”고 말했다.

이어 “국민의 지적과 비판을 수용하고 유감을 표하며 경선이 끝나면 바로 광주로 달려가 따뜻하게 보듬고 위로하겠다고 한다”면서 “광주는 물론 온 국민을 분노하게 만든 죄인, 당장 무릎 꿇고 사죄하고 대선 후보직을 사퇴해야 마땅한 윤석열이 누구를 보듬고 위로한단 말인가”라고 주장했다.

더불어 “경선에서 이기면 왕처럼 광주에 찾아와 시혜를 베풀겠다는 것인가”라며 “참회와 사죄 없이 파렴치와 적반하장으로 일관하는 윤석열, 그야말로 본인의 롤모델 전두환과 판박이에 불과하다”고 꼬집었다.

또 “이 책임을 공동으로 져야 할 국민의힘의 김재원 최고위원은 ‘부동산과 원전 정책은 문재인 대통령이 전두환 전 대통령한테 배웠으면 좋겠다’며 오히려 윤석열의 망언에 동조했다”면서 “국민의힘의 본색이 드러나고 있다”고 강조했다.

그러면서 “광주는 더 이상 윤석열의 사죄를 기대하지도, 요구하지도 않을 것”이라며 “민주주의 시대에 독재정권을 찬양한 함량 미달 불량식품 윤석열은 즉각 대선 후보직을 사퇴하라”고 덧붙였다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr