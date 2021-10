엘앤에프 "테슬라 전기차 배터리 전량 교체, LEP 배터리 사업 확장 기회"

[아시아경제 지연진 기자] 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 197,100 전일대비 14,000 등락률 -6.63% 거래량 2,559,131 전일가 211,100 2021.10.21 15:01 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인 순매도에 약보합...코스닥도 '1000선' 하회“엘앤에프”에 이어 하나 더! 신기록 달성할 NEW 황금주! 코스피, 장중 상승 반전 '3020선' 근접..."은행·보험株 관심 필요" close 는 테슬라의 전기자동차 배터리 교체 보도와 관련해 "기사에 포함된 NCA 배터리는 양산 및 납품하고 있지 않다 현재 사업에 영향을 미칠 만한 중대한 변동 사항은 없다"며 "LEP 배터리의 경우 개발 완료한 이력이 있어 향후 시장 상화에 따라 사업을 확장할 기회가 될 수 있다"고 21일 공시했다.

