[포토] 윤석열, '전두환 옹호' 논란 유감 표명

[아시아경제 윤동주 기자] 윤석열 국민의힘 대선 경선 후보가 21일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 청년정책 공약을 발표를 하고 있다.

윤 후보는 이날 공약을 발표하기에 앞서 '전두환 옹호' 발언과 관련해 "설명과 비유가 부적절했다는 많은 분들의 지적과 비판을 겸허히 수용하고 유감을 표한다"고 말했다.

윤 후보는 지난 19일 국민의힘 부산 해운대갑 당원협의회에서 "전두환 (전) 대통령이 잘못한 부분이 있지만, 군사 쿠데타와 5·18만 빼면 정치는 잘했다고 말하는 분들이 많다"며 "호남에서도 그렇게 말하는 분들이 꽤 있다"고 말해 당 안팎에서 거센 비판과 사과 요구를 받아왔다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr