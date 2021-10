'전력난' 中, 미국산 LNG 수입 재개…"기업간 거래 중 역대 최대규모"

中 시노펙, 美 벤처글로벌과 계약 합의

연간 400만톤…작년 대비 수입 규모 두배로

[아시아경제 김수환 기자] 석탄 부족 등으로 인해 심각한 전력난을 겪고 있는 중국이 미국 천연가스 회사와 자국 역사상 개별 기업간 거래로는 최대 규모의 액화천연가스(LNG) 수입 계약에 합의했다.

주요 외신은 20일 미국 에너지부 웹사이트를 인용해 중국 국유기업인 중국석유화공그룹(中國石化·시노펙)이 미국 벤처글로벌과 매년 400만 톤의 LNG를 20년간 도입하는 2건의 계약에 합의했다고 전했다.

2건의 계약은 각각 연간 280만 톤과 120만 톤 규모다. 미국 에너지부 자료에 공급 개시 시기는 명시돼 있지 않으며 서명일자는 지난달로 적시돼 있다.

이 2건의 계약 규모는 단일 중국 기업과 외국 기업 간에 체결된 LNG 수입 계약으로는 중국 역대 최대 규모다. 이 계약을 통해 작년 310만 톤이었던 중국의 미국산 LNG 수입 규모가 두배로 늘어나게 될 전망이다.

앞서 미·중 양국은 무역전쟁이 한창이던 2019년 천연가스 교역을 중단한 바 있다. 최근 석탄 부족과 원자재 가격 급등으로 중국 국유기업들의 안정적인 공급 압박이 거세지자 결국 미국산 천연가스 수입을 재개하게 된 것으로 풀이된다.

또 외신은 이날 벤처글로벌은 시노펙 관계사인 유니펙과도 2023년 3월부터 3년간 100만 톤의 LNG를 공급하는 계약을 체결했다고 보도했다.

