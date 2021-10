넷플릭스 CEO, '오징어게임' 체육복 입고 실적 발표… "대단한 성과"

1억4200만명 시청… "넷플릭스 가입자 66% 시청"

[아시아경제 나예은 기자] 넷플릭스 최고경영자(CEO) 리드 헤이스팅스가 한국 드라마 '오징어 게임'에 등장하는 초록색 체육복을 입고 3분기 실적을 발표했다.

헤이스팅스 CEO는 19일(현지시간) 온라인 실적 발표 행사에서 넷플릭스 역사상 최대 히트작에 오른 '오징어 게임' 덕분에 3분기 유료 가입자가 증가한 것으로 나타나자 싱글벙글 웃었다.

넷플릭스는 이날 3분기 실적 발표 후 경영진이 참석한 '실적 설명회' 영상을 유튜브에 공개했다. 영상에서 헤이스팅스 CEO와 스펜서 왕 IR 담당 부사장이 '오징어 게임' 참가자들이 입었던 트레이닝복 상의를 입고 등장했다.

헤이스팅스는 '오징어 게임'의 성공을 '콘텐트 엔진'에 비유했다. 그는 "한국 콘텐트팀이 '오징어 게임'을 발굴했다. 나는 '오징어 게임'의 흥행을 예상하지 못했다. '오징어 게임' 뒤를 잇는 흥행작도 예상치 못한 곳에서 나올 것"이라고 말했다.

이어 "어떤 작품이 어떻게 입소문을 탈지 정말 예측하기 어렵지만 그런 일이 생기면 파급력은 매우 강력하다"며 "때로는 예측이 틀리지만, 때로는 대단한 성과를 내는 굉장한 한국 드라마가 있다"고 전했다.

넷플릭스는 이날 실적 발표에서 지난달 중순 '오징어 게임' 출시 이후 첫 28일 동안 이 드라마를 최소 2분 이상 시청한 유료회원은 1억4200만명이라고 밝혔다. 경제 매체 CNBC 방송은 "이는 전 세계 가입자의 66%에 해당하는 수치"라고 전했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr