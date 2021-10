무주군, 자전거 활성화 나선다!

전북자전거연맹과 업무협약 체결…무주그란폰도 등 자전거대회 유치도 추진

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군은 전북자전거연맹(회장 유정환)과 업무협약을 체결하고, 자전거대회 유치 등을 통해 자전거 활성화와 지역발전에 적극 나선다고 20일 밝혔다.

무주군과 전북자전거연맹은 협약을 통해 무주그란폰도대회 등 우수한 자전거대회를 유치하는 것을 비롯해 덕유산 레저 · 바이크텔 활성화를 위한 전지훈련 유치 및 동호인대회 협력 등을 추진키로 했다.

무주군 설천면에 위치해 있는 덕유산 레저·바이크텔은 관광 및 스포츠 마케팅 활성화를 위해 특화시킨 시설로 지하1층, 지상2층의 연면적 1,132㎡ 규모에 객실과 게스트 룸, 다목적 홀, 체력단련실, 족구장 등 2개 구장이 갖춰져 있다.

또한 산악자전거(MTB) 정비실과 무료 보관소, 안전모와 보호대 등 장비들도 구비돼 있어 동호인들의 발길이 끊이지 않는 곳이다.

황인홍 군수는 “연맹과 함께 하게 된 만큼 앞으로 무주가 개최하는 자전거 관련 대회와 행사에 내실이 더해지고 무엇보다 훈련과 친목도모를 위한 동호인들의 발길이 무주로 모아지기를 바란다”며 “우리가 발맞춰 가는 여정이 그린성장을 주도하고 무주를 자전거 타기 좋은 고장으로 자리매김 시킬 것”이라고 말했다.

한편 무주군은 ‘그란폰도’와 ‘마스터즈 사이클 투어 챔피언십 대회’ 등 다양한 자전거대회의 개최지로서 그간 자전거를 통한 레포츠 강군으로서의 위상을 높여오고 있으며, 자전거도로도 향로산로와 남대천 제방 길 등 26개 노선이 마련돼 있다.

