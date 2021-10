[아시아경제 장효원 기자] 티웨이홀딩스 티웨이홀딩스 004870 | 코스피 증권정보 현재가 1,410 전일대비 25 등락률 -1.74% 거래량 249,145 전일가 1,435 2021.10.20 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정티웨이항공, 유증으로 급한 불 껐지만… 유동성 위험 여전[특징주] 백신 접종자 단체 해외여행 허용…티웨이·진에어 6%↑ close 가 342억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다고 20일 공시했다. 증자 목적은 운영자금 44억원, 채무상환자금 298억원 등이다.

신주는 보통주 3200만주로, 주당 1070원에 발행될 예정이다. 발행가 확정일은 오는 12월15일이다. 1주당 신주 배정 주식 수는 0.4130728735주로, 신주 배정 기준일은 오는 11월9일이다. 오는 12월20~21일 청약을 받아 12월28일 납입된 후 내년 1월12일에 신주가 상장될 예정이다.

