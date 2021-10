치매 예방과 관리, 치매 통합관리 서비스 구축



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군치매안심센터가 개소 2주년을 맞아 ‘치매, 우리 함께가요’를 주제로 홍보관을 운영했다고 20일 밝혔다.

홍보관에서는 개소 2주년 축하 SNS 홍보와 치매 인식개선 OX 퀴즈, 치매 조기 검진 안내, 정신건강 및 자살 예방 홍보 등 치매 정신 건강 서비스를 제공했다.

산청군보건의료원 관계자는 “치매안심센터를 중심으로 지역주민의 치매 예방과 관리를 위해 ‘치매 통합관리 서비스’를 구축해 나가겠다”고 말했다.

