대한민국 바꿀 '16분의 도약', 점화만 남았다…누리호, 발사대 기립 완료

20일 오후, 제2 발사대 이동 후 기립 마쳐

현재 엄빌리칼 연결 및 기밀 점검 돌입

[아시아경제 김봉수 기자] 한국형 발사체 누리호가 발사 D-1일인 20일 오전 발사대로 이송돼 기립된 후 최종 점검 및 준비 절차에 들어갔다.

이날 한국항공우주연구원(KARI)에 따르면 누리호는 오전7시20분쯤 전남 고흥군 나로우주센터 발사체 종합조립동에서 무인특수이동차량(트랜스포터)에 실려 시속 1.5km의 저속으로 약 1시간25분 가량 이동해 오후8시45분쯤 제2 발사대에 도착했다.

이후 오전11시30분쯤 발사대 기립 및 고정 작업이 완료됐고, 오후에는 전기 및 추진제(연료+액체산소) 주입을 위한 엄빌리칼 연결과 후 기밀 점검 작업이 이뤄진다.

누리호는 발사 당일인 21일 오전 연료 및 추진제가 주입되며, 오후2시30분쯤 발사관리위원회를 통해 기상 상황 및 한반도 대기권 내 위험 요인 유무를 점검한 후 최종 발사 시각이 정해진다. 오후 4시를 전후로 발사될 것으로 알려졌다. 다만 최대 초속 21m 이상의 바람이 불거나 구름이 끼는 등 기상 상황이 안 좋을 경우 연기될 수 있다. 항우연과 과학기술정보통신부는 오는 28일까지로 예비 발사 일정을 확보해 놓았다.

발사전 예상되는 문제는 코로나19 발생이나 발사대 설비·발사체 오작동, 추진제 주입시 누설 및 화재 발생, 자동발사운용(PLO) 중 기술적 문제, 발사체 지상고정장치(VHD)나 엄빌리칼 미분리 등이 있다.

발사 중엔 이륙 및 비행 과정에서 폭발 및 궤도 이탈 등으로 비행이 중단할 수 있다. 페어링 분리나 1, 2단, 위성모사체 등의 분리가 제대로 되지 않을 수 있고, 심지어는 폭발, 추락 사고가 날 지도 모른다. 초기 이륙 성공 후에라도 비행 과정에서 엔진 연소 등이 불안정해 폭발하는 경우도 종종 있다.

항우연과 정부는 역대 우주 발사체 개발 역사상 첫 번째 발사에서 성공한 확률이 28% 정도에 불과하다며, 성공 발사를 하지 못하더라도 '실패'보다는 '비정상적 비행'이라는 개념으로 받아들여야 한다는 입장이다. 이미 핵심 우주 발사체 기술은 확보한 만큼 내년 5월 2차 발사때, 또는 그 후를 기다려도 된다는 것이다. 2013년 1월 3차 발사 끝에 결국 성공한 나로호의 사례도 있다.

누리호는 1.5t의 더미 위성을 싣고 약 16분간 고도 700km에 올라갈 예정이다. 고흥 우주센터에서 남쪽으로 비행해 1단 추력 구간에선 고도 55km(127초 후), 2단 추력 구간에선 고도 252km(274초 후), 3단 추력 종료(967초 후) 후엔 고도 700km에 도달한다. 1단, 2단, 3단의 각 엔진이 제대로 작동하는지, 1단 분리 후 위성 보호 덮개(페이로드 페어링)가 제대로 분리되는지, 최종적으로 3단 엔진이 초속 7.5km의 속도로 위성을 제 궤도에 진입시키는 지가 성공의 요건이다.

나로호가 발사되는 구간엔 안전을 위해 해당 시간 전후 1시간씩 통제가 이뤄진다. 발사대를 중심으로 안전 반경 3km 이내에 인원 및 차량의 출입이 금지된다 .해상에서도 비행 방향 폭 24km, 길이 78km 해상에서 선박의 통행이 제한되며, 공중에서도 비행 방향 폭 44km, 길이 95km가 통제 공역으로 설정된다.

