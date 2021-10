백주희, '인간수업' 이어 '마이네임' 활약

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 백주희가 '인간수업'에 이어 '마이네임'으로 활약을 이어간다.

백주희는 지난 15일 온라인 동영상 서비스(OTT) 넷플릭스에서 공개된 '마이네임'(감독 김진민)에서 보스 무진(박희순)의 조직 사업을 주도하는 변호사 강수연으로 분했다.

'마이 네임'은 아버지를 죽인 범인을 찾기 위해 조직에 들어간 지우(한소희)가 새로운 이름으로 경찰에 잠입한 후 마주하는 냉혹한 진실과 복수를 그린 작품. 수연은 조용하지만 강하고 쉽게 표정을 드러내지 않는 냉철한 변호사이다. 회사로 위장된 조직의 실질적인 사업경영 전반에 걸쳐 무진(박희순)에게 도움을 주며 브레인으로서의 역할을 수행하고 무진을 구속시키려는 마약수사대와 팽팽하게 대립하며 극의 긴장감을 더한다.

뮤지컬 무대에서 활약해온 백주희는 안방·스크린으로 영역을 확장했다. 지난해 넷플릭스 시리즈 '인간수업'에서 인간미를 찾아보기 힘든 시니컬하고 미스터리한 미정으로 분했으며, JTBC '허쉬'에서 생활밀착형 캐릭터로 눈도장을 찍었다.

