삼성디스플레이, 위험 작업에 로봇 도입…"안전 사업장 구축"

[아시아경제 우수연 기자]삼성디스플레이가 천정 크레인 레일 청소 등 위험 작업에 자체 개발 로봇을 도입하며 안전한 사업장 만들기에 나섰다.

삼성디스플레이는 5m가 넘는 천장에 설치된 크레인 레일을 청소하는 '클리닝 로봇'을 개발해 생산 현장에서 활용하고 있다고 20일 밝혔다. 그동안 작업자가 이동식 고소 작업대를 타고 올라가 직접 해왔던 청소 작업을 로봇으로 대체하면서 위험 작업에 대한 부담은 줄이고 업무 효율은 높이기 위해서다.

OLED 주요 공정에는 무거운 설비를 조작할 때 필요한 크레인 레일 트랙이 라인을 따라 길게 설치돼 있다. 제품 생산에 꼭 필요한 설비이지만 주기적으로 청소하지 않을 경우 이물질이 쌓이고, 패널 품질에도 영향을 미칠 수 있기 때문에 세심한 관리가 필수다. 이번에 삼성디스플레이가 도입한 '클리닝 로봇'은 레일 트랙을 따라 전진 또는 후진하며 레일에 쌓인 먼지를 빨아들이는 자동 청소 로봇으로 작업자가 지상에서 원격으로 로봇을 조정하며 청소 작업을 수행할 수 있다.

해당 로봇은 삼성디스플레이 중소형기술혁신팀 정우현·박광돈 프로의 아이디어에서 시작됐다. 6개월간의 개발과 제작, 현장 테스트를 거쳐 생산 라인에 바로 적용됐다. 정 프로는 "작업자들의 안전으로부터 시작된 생각이 실제로 현장에 적용되어 안전뿐만 아니라 작업효율까지 성과를 이룰 수 있게 되어 보람을 느낀다"고 말했다.

삼성디스플레이는 크레인 청소 로봇뿐만 아니라 안전한 작업 현장을 만들기 위해 고소·고위험·고중량 반복 작업 등에 로봇을 적극 도입하고 자동화 시스템을 구축해 안전 사고 예방에 최선을 다하겠다는 방침이다. 최송천 글로벌 인프라 총괄 전무는 "삼성디스플레이의 안전한 사업장 만들기는 365일 계속된다"며 "모든 임직원과 협력사의 노력으로 사고 없는 사업장을 구축해 안전하고 건강한 일터가 되도록 지속 노력하겠다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr