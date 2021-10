'IMF·세계은행 잡페어 들으세요'…11월16일부터 사흘간

11월16~18일 사흘간 화상설명회 개최

[세종=아시아경제 문채석 기자] 기획재정부는 국제통화기금(IMF) 등 11개 국제금융기구 채용설명회를 다음 달 16일부터 사흘간 화상으로 개최할 예정이라고 20일 밝혔다. 국제금융기구 인턴 등 대외활동을 원하는 이들은 물론 평범한 대학교 학생들도 참여할 수 있도록 한다.

행사엔 IMF를 비롯해 세계은행(WBG), 아시아개발은행(ADB), 아시아인프라투자은행(AIIB), 아프리카개발은행(AfDB), 중미경제통합은행(CABEI), 유럽부흥개발은행(EBRD), 녹색기후기금(GCF), 글로벌녹색성장기구(GGGI), 미주개발은행(IDB), 경제협력개발기구(OECD) 등 11개 기구가 참여한다.

2009년부터 매년 개최된 행사는 이번에 13회째를 맞는다. 각 기구의 인사담당자들이 직접 화상회의에 접속해 기구 설명과 채용 인터뷰를 할 예정이다. 접수기간은 이날부터 다음 달 12일까지고 13회 국제금융기구 채용설명회 홈페이지에서 하면 된다. 같은 기간 설명회 홈페이지를 통해 채용 직위에 대한 인터뷰 희망자 신청을 받을 계획이다. 구체적인 채용 직위 및 지원 요건에 대한 정보는 홈페이지를 참고하면 된다.

기재부 관계자는 "이번 채용설명회를 통해 우리나라의 우수한 인재들이 국제금융기구에 진출할 수 있도록 적극적으로 지원할 예정"이라며 "국제금융기구 진출에 관심 있는 이들은 적극 참여하기 바란다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr