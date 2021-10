SKT, ‘누구 컨퍼런스 2021’ 온라인 개최…아마존 알렉사 협업 소개

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 인공지능(AI) 플랫폼 개발 및 서비스 운영에 대한 인사이트를 공유하는 ’누구 컨퍼런스 2021’을 20일 온라인 개최한다고 밝혔다.

올해로 4회째를 맞는 ‘누구 컨퍼런스’는 행사 홈페이지를 통해 비대면으로 개최되며, 오전 10시부터 오후 5시까지 실시간 스트리밍 형식으로 17개 주제 발표가 진행된다.

SK텔레콤은 이번 ‘누구 컨퍼런스’에서 ▲‘T전화 x 누구’를 통해 커뮤니케이션 에이전트로 진화하는 AI 플랫폼 ‘누구’의 향후 로드맵과 함께 ▲아마존 알렉사와의 협업을 통해 개발 중인 듀얼 에이전트 프로젝트 등을 소개한다.

특히 듀얼 에이전트의 경우, 아마존 알렉사의 애런 루벤슨 부사장이 직접 출연해 SK텔레콤과 아마존의 공동 프로젝트에 대해 소개할 계획이다.

그 외에도 SK텔레콤은 신형 볼보 XC60에 탑재된 자동차 전용 AI 플랫폼 ‘누구 오토(NUGU auto)’의 상세 기능과 기반 기술 소개 등 업계 관계자 뿐 아니라 일반인들에게도 유익하고 흥미로운 정보를 준비했다.

SK텔레콤은 ‘누구 컨퍼런스’ 참여자를 대상으로 한 다양한 이벤트도 마련했다.

먼저, ‘누구 컨퍼런스’ 영상을 캡처해 본인의 SNS에 지정된 해시태그(#NUGUCONFERENCE2021 #NUGU)와 함께 업로드 하는 선착순 2000명에게 스타벅스 아메리카노를 제공한다. ‘누구 컨퍼런스’ 진행 중 등장하는 QR코드를 3개 이상 스캔해 정보를 남긴 고객들에게 추첨을 통해 아이폰13을 지급하는 이벤트도 진행한다.

이현아 SK텔레콤 AI&CO장(컴퍼니장)은 “이번 ‘누구 컨퍼런스’는 커뮤니케이션, 에이전트, 혁신, 연결의 4대 키워드를 중심으로 ‘누구’의 지난 5년간의 노력과 성과, 향후 비전을 공유하는 자리가 될 것”이라며, “AI 업계의 많은 분들이 참여하셔서 좋은 정보와 인사이트를 얻어 가시길 바란다”고 말했다.

