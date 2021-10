[클릭 e종목]"내년 반도체 가격 반등…삼성전자, 저가매수 전략 권고"

[아시아경제 지연진 기자]유안타증권은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,600 전일대비 400 등락률 +0.57% 거래량 9,507,991 전일가 70,200 2021.10.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 오늘밤 삼성, '갤럭시 언팩 파트2'… “폴더블폰에 비스포크 입힌다”美 음성인식 기술업체, 삼성전자에 특허침해 소송 제기기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방 close 에 대해 메모리반도체 가격 하락 우려보다는 파운드리 사업과 폴더블스마트폰 시장 대중화 기대감에 주목해야 하는 시점인 만큼 목표주가 10만7000원을 유지하고 저가매수 전략을 권고한다고 20일 밝혔다.

삼성전자는 올해 4분기 매출액이 전년동기대비 20% 증가한 74조원, 영업이익은 15조1000억원으로 67% 증가할 것으로 전망된다.

이재윤 유안타증권 연구원은 "메모리반도체 사업부의 영업이익이 8조3000억원으로 전분기대비 11.5% 감소할 전망이지만, IM과 디스플레이 사업부는 견조한 실적을 기록할 것으로 예상한다"며 "파운드리 판가 환경을 고려하면, 삼성전자의 비메모리반도체사업부는 분기 사상최대 실적을 기록할 것으로 기대된다"고 예상했다.

이 연구원은 특히 메모리 반도체 구매는 계절적 요인을 감안할 때 내년 2분기부터 수요처가 보유한 재고가 소진되는 사이클에 진입할 것으로 내다봤다. 3분기부터 메모리반도체 판가가 반등하면서 메모리 업종의 실적 모멘텀이 부각될 것이라는 전망이다.

삼성전자의 내년 연간 영업이익은 55조원에 달할 것으로 추정됐다. 내년 하반기 메모리반도체 가격이 반등하면서 메모리 반도체 사업부 이익 하락이 제한적일 것으로 예상되면서다. 하반기 본격화되고 있는 파운드리 사업 실적 모멘텀이 내년에도 지속되면서 반도체사업부 영업이익 성장을 견인할 것으로 전망됐다.

이 연구원은 "일부에서 22년 내내 메모리반도체 가격 하락을 전망하면서 주가 하락을 부추기고 있다"면서 "하지만 내년 내내 메모리반도체 가격이 하락한다고 가정해도 동사의 연결 영업이익은 48조원에 달할 것으로 추정되며 현재 삼성전자 시가 총액은 450조원 수준으로 메모리반도체 업황을 최악으로 가정해도 절대 저평가 국면이라고 판단된다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr