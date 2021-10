[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆일진머티리얼즈=종속회사 아이엠지테크놀로지가 자회사 IMM TECHNOLOGY SDN. BHD. 전환사채 2500억원 규모 취득 결정

◆남양유업=한앤코19호가 최대주주(홍원식 외 2인)에 대해 의결권 행사 금지 가처분 신청 제기

◆HMM=GS에너지 특수목적설립회사 3개사에 6690억원 규모 담보 제공 결정

◆KC코트렐=두산중공업과 403억원 규모 석탄화력발전소 비회 및 저회 처리 설비 공사 수주 계약 체결

◆다스코=대우건설과 28억원 규모 매립 작업·부대공사 소요 자재 납품 계약 도양기업 양도에 따른 계약 해지

◆한창=종속회사 한연개발이 보통주 1만3618주 주주배정 증자 결정, 한창이 대여금 출자 전환 통해 한연개발 주식 1만3618주 취득 결정

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr