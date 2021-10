중국이 핵무기를 탑재할 수 있는 극초음속 미사일을 비밀리에 시험 발사했다는 언론 보도를 부인했다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 18일 정례 브리핑에서 극초음속 미사일 시험 발사 여부를 묻는 말에 "이번 시험은 정기적인 우주선 시험으로, 우주선 재사용 가능 기술을 검증한 것"이라고 말했다.

이어 "이는 우주선 사용 비용을 낮추는데 중요한 의미가 있다"며 "인류가 우주를 평화적으로 이용하는 데에서값싸고 편리한 방식을 제공할 수 있다"고 설명했다. 이어 "세계 여러 회사가 비슷한 실험을 하고 있다"고 덧붙였다.

앞서 16일(현지시간) 주요 외신들은 중국이 핵무기를 탑재할 수 있는 극초음속 미사일을 시험 발사해 미국 정보기관이 깜짝 놀랐다고 보도했다.

