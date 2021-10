중국 공산당이 11월 8~11일 베이징에서 19기 중앙위원회 6차 전체회의(19기 6중전회)를 개최한다고 신화통신이 18일 보도했다.

공산당 중앙정치국은 이날 시진핑 총서기 주재로 회의를 열어 이같이 결정했다고 통신은 전했다.

이 회의에는 공산당 중앙위원과 후보위원 등 300여명이 참석한다.

6중전회의를 통해 중국 공산당 100년의 중대 성취와 경험이 총결산될 것으로 예상된다.

중국은 지난해 10월 26∼29일 19기 5중전회를 열어 내수 시장을 강화하는 '쌍순환' 발전 전략을 통과시킨 바 있다.

