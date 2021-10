文대통령 "민주노총, 최대한 파업 자제해야…불법행위 엄정 처리"

주례회동

[세종=아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 오는 20일 총파업을 예고한 데 대해 "지금은 방역상황이 비교적 안정적인 국면으로 접어들고 있고, 온 국민이 한마음으로 11월 일상 회복을 준비하는 중대한 시점"이라며 "민주노총이 대승적 차원에서 최대한 파업을 자제해 주기를 바란다"고 18일 말했다.

국무조정실에 따르면 문 대통령과 김부겸 국무총리는 이날 주례회동을 갖고 민주노총 총파업 대응안을 논의했다. 문 대통령은 김 총리에게 "총파업이 실행될 때를 대비해 급식·돌봄 등 국민 생활과 밀접한 분야를 중심으로 대책을 준비하고, 방역 수칙 위반 등 불법행위에 대해서는 엄정히 처리해 달라"고 지시했다.

김 총리는 "민주노총이 산하 노조에 대해 파업 참여를 적극적으로 독려하고 있는 만큼, 현재로서는 파업의 실행 가능성이 큰 상황"이라고 보고했다. 이어 "파업 자제를 위해 끝까지 노조를 설득할 것"이라며 "노조가 현명한 선택을 해 줄 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

외에도 문 대통령과 김 총리는 콘텐츠 산업혁신, 얀센 백신 추가접종 등 현안을 논의했다.

김 총리는 "영화, 케이팝에 이어 최근 드라마 '오징어 게임'의 흥행으로 콘텐츠 산업이 새로운 성장동력으로 주목받고 있다"며 "각계에서 콘텐츠 수익의 글로벌 플랫폼 집중 등 콘텐츠 산업의 역량 강화 필요성을 제기하고 있다"고 말했다. 그러면서 "지금은 콘텐츠 산업의 도약을 위해 획기적 대책이 필요한 시점"이라며 "글로벌 플랫폼-콘텐츠 업체 동반성장, 국내 자금을 활용한 제작 지원 확대, 경쟁력 있는 창작 여건 조성 등에 중점을 두겠다"고 보고했다.

관련해 문 대통령은 "글로벌 플랫폼은 그 규모에 걸맞게 책임을 다할 필요가 있다"며 "합리적 망 사용료 부과 문제와 함께 플랫폼과 제작업체 간 공정한 계약(표준계약서 등)에 대해서도 챙겨봐 달라"고 당부했다.

문 대통령은 또 최근 접종 후 얀센 백신 효과성이 타 백신에 비해 급격히 낮아진다는 연구결과가 보고된 점을 상기시키며 "국민이 불안해하지 않도록 얀센 백신 접종자에 대한 추가접종 계획을 조속히 마련해 시행해 달라"고 지시했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr