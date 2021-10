국민의힘 광주시당 '대장동 비리신고센터' 운영

'대장동 의혹 특검' 관철

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 국민의힘 광주광역시당이 '대장동 의혹 특검' 관철을 위해 비리신고센터를 운영한다.

국민의힘 광주시당은 시당에서 ‘대장동 게이트 비리 국민 신고센터’ 현판식을 개최하고, 제보받고 있다고 18일 밝혔다.

비리신고센터 개설은 대장동 개발로비·특혜 의혹 사건에 대해 시민들에게 알리고 지역 주민과 건설업자 등으로부터 추가 제보를 받아 검경의 철저한 수사를 촉구하려는 취지다.

김현장 광주시당위원장은 “그 어느 때보다 국민의 관심과 제보가 필요하므로 ‘대장동 게이트 국민 신고센터’를 설치했다”면서 “성남시 대장동 개발 특혜 의혹과 관련된 정보와 피해 사례를 제보해 주시기 바란다”고 말했다.

그러면서 “오늘 화천대유를 설계했다는 이재명 경기지사께서 국정감사장에서 궤변과 동문서답으로 국민 앞에 나섰다”면서 “국민들께서는 이재명 지사가 어떤 이야기를 하더라도 진실을 정확하게 살펴주셨으면 좋겠다“고 덧붙였다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr