함양군, 전 부서장 혁신의식·적극 행정 다짐

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 18일 오전 간부회의에 앞서 군민과 소통·공감하는 함양군 공무원의 혁신의식·적극 행정 조직문화 조성을 위한 실천 결의대회를 개최했다.

이번 결의대회는 산삼 항노화 엑스포 개최로 만들어진 성장동력을 공무원 혁신의식 향상을 통한 ‘군민과 소통·공감하는’ 행정으로 연계, 군의 지속할 수 있는 발전으로 이끌어 나가기 위한 세부 실천과제 중 하나이다.

이날 전 부서장들이 모인 가운데 행정국장이 대표로 결의문을 낭독한 후 서춘수 함양군수에게 결의문을 전달하며 혁신의식·적극 행정 조직문화 조성에 적극적으로 동참할 것을 다짐했다.

이와 함께 군은 공직생활의 유용한 노하우와 공무원이 나아가야 할 방향을 공유하는 소통의 자리인 선곤감(선배 공무원에게서 드는 감동의 메시지) 교육을 추진하고 함양군 특성에 맞는 적극 행정·혁신 우수사례 발굴을 위한 부서 경진대회를 개최, 혁신의식·적극 행정 조직문화를 만들어 나간다는 전략이다.

함양군 관계자는 “대내적으로는 적극?혁신 마인드 함양으로 활기찬 직장 분위기를 조성하고 대외적으로 국민의 기대에 부응하는 적극적인 자세의 공직자상을 정립하기 위하여 실천 결의대회를 개최하였다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr