국민의힘 "이재명 '새누리당 반대로 대장동 개발 공공개발'은 허위답변"

국민의힘 팩트체크 통해 이재명 발언내용 반박

대장동 개발 당시 부동산 경기 회복세

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 18일 "새누리당(국민의힘 전신) 반대로 (대장동 개발사업이) 공공개발로 추진 못하고 민관합동개발로 추진됐다"는 더불어민주당 대선후보인 이재명 경기도 지사의 주장은 거짓이라고 반박했다.

국민의힘은 이날 경기도청에서 진행된 국회 안전행정위원회 경기도 국감의 발언 내용을 ‘팩트체크’한 결과 허위답변을 했다며, 반박 자료를 내놨다.

국민의힘은 먼저 "이 후보는 2005년 ‘분당도시환경지키기운동본부준비위원장’을 맡으며 대장동 개발 자체를 반대하는 운동을 펼쳤다"고 소개했다. 특히 2005년 12월9일 이 후보가 "개발의 이름으로 기획되고 있는 녹지 훼손을 막고, 시가지 내의 과밀화를 억제해야 한다"며 "LH의 대장동 개발을 반대했다"고 소개했다.

아울러 2010년 성남시장 후보 당시 이 후보가 ‘대장동을 비롯한 성남의 모든 도시개발을 민영개발 우선과 성남시 주도’와 함께 ‘대장동 도시개발 민간참여 기회 확대로 명품도시로’라는 공약을 제시했다고 소개했다.

이외에도 최근 JTBC의 고위 간부 수첩에 따르면 이 시장이 ‘대장동 민영 검토’ 지시 메모를 발견했다고 소개했다. 아울러 대장동 원주민 역시도 이 후보가 성남시장 후보 시절 민영개발을 옹호했다고 소개했다.

국민의힘은 "이 후보가 시장 시절 자신의 지시로 민간개발 추진을 검토해놓고, 이제와 문제가 되자 한나라당 출신 신모 의원 때문에 공공개발을 하지 못했다고 책임을 뒤집어씌우고 있는 것"이라고 주장했다.

2015년 3월 대장동 사업 민간사업자 공모 당시 부동산 경기가 좋지 않았다는 주장도 반박했다.

국민의힘은 "당시는 부동산 경기가 분양가상한제 폐지 등으로 특히 수도권은 회복세에 있었다"고 소개했다. 당시 한국부동산원에서 발표한 성남시 및 분당구 지역의 주택 매매가격지수 역시 2013년 3월 최하점 찍은 뒤 상승세를 보였다. 이외에도 판교보다 입지가 떨어지는 용인 수지나 화성 동탄2신도시 등도 높은 청약 경쟁률을 기록하는 등 부동산 경기가 활성화되는 모습을 보였다고 평가했다.

이외에도 국민의힘은 국감 관련 제출이 이뤄졌다는 답변 역시 거짓이라고 밝혔다. 국민의힘에 따르면 "대장동 개발에서 가장 중요한 시기는 민간사업자 공모와 배당금과 초과이익 환수 여부가 결정되는 사업협약, 주주협약이 있었던 2015년 2월부터 6월 사이의 자료가 빠져있다"고 지적했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr