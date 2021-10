윤재갑 의원, 해양경찰청 특수구조대 창설했지만, 장비 낡고 훈련은 뒷전

구조 장비 60% 사용 가능 햇수 초과해 긴급 재난 시 무용지물



심해 잠수 훈련 절반도 참여 안 하고, 고위직은 고작 1명만 받아

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 윤재갑 국회의원(더불어민주당 해남·완도·진도)이 해양경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 세월호 사고 이후 7년이 지난 지금도 여전히 해경의 잠수구조 훈련과 장비가 부실한 것으로 드러났다.

해경은 세월호 참사 직후 대형 해양 사고를 전담하는 특수구조단을 신설하고 SSD(일명: 잠수부)를 이용한 심해잠수사를 양성 관리해 오고 있다. 문제는 이러한 심해잠수사들에 대한 보수 훈련이 일부 직원들에게만 실시되고 있다는 것이다.

실제로 지난 2019년 중앙해양 특수구조단 소속 심해잠수사 40명 중 22명만이 잠수 훈련에 참여했고 나머지 18명(약 45%)은 잠수 훈련에 참여하지 않았다.

더욱이 훈련에 참여한 잠수사 22명 중 대다수인 13명(59%)은 연 2회밖에 훈련을 하지 않았고, 경위 이상 현장 고위직들은 10명 중 고작 1명만 훈련을 한 것으로 국정감사에서 드러났다.

한편 해난사고와 관련하여 현장 요원의 임무 수행 시 안전과 직결된 다량의 구조 관련 장비 물품도 사용 가능 햇수를 초과한 상태로 방치돼 있어 충격을 안겨줬다.

사용 연한을 초과하고 있는 물품의 57.5%는 구조 관련 물품으로 추락 방지 제동기, 부력조절기, 잠수용 호흡기 등 구조 대상은 물론 현장 요원의 생명과도 직결되는 것들이기에 더욱 주의를 요한다.

윤재갑 의원은 “처음부터 다시 뜯어고친다는 뜻의 재조해경을 기치로 해경도 많은 노력을 해오고 있는 것이 사실이지만, 여전히 해상 구조 능력과 구조장비에 있어 허점이 발견되는 만큼 시급히 문제점 개선할 것”을 강력히 요구했다.

