담양교육지원청, 배움과 성장이 있는 ‘담양교육 2022’ 준비 박차

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청은 지난 15일 ‘담양교육 2022’ 수립을 위한 협의회를 운영했다고 18일 밝혔다.

이번 협의회는 담양교육지원청 업무담당자들이 참석한 가운데 ‘담양교육 2022’의 역점과제와 특색교육을 선정하고 효과적인 추진 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

협의회는 과별 사전 협의를 통해 정리된 5대 교육지표와 지난 8월 3일에 운영된 교육공동체 실행 연수 결과를 바탕으로 담양교육이 중점 추구해야 할 역점과제와 특색교육을 선정하고 실천을 위해 필요한 교육활동을 협의했다.

협의를 통해 선정된 교육활동이 학교에서 실천될 수 있도록 교육지원청의 역할 또한 고민해 보는 시간으로 운영됐다.

이숙 교육장은 “2022학년도의 담양교육을 준비하는 중요한 시간이었다. 수립된 역점과제와 특색교육이 학교 현장에 반영되어 효율적인 교육활동으로 이어질 수 있도록 노력하겠다”며 “배움과 성장이 있는 담양교육 및 지속 가능한 담양교육생태계 구축에도 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

