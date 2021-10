[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 얀센 백신 접종자에 대한 추가접종 계획 수립을 참모들에게 지시했다.

문 대통령은 18일 오전 참모회의에서 얀센 백신의 효과성이 시간의 흐름에 따라 급격히 낮아진다는 연구 결과와 관련, "얀센 백신 접종자에 대한 추가접종 계획을 조속히 수립하라"고 지시했다.

외신에 따르면 얀센 백신의 효과는 5개월만에 88%에서 3%로 급감했으며, 이에 따라 미국 식품의약국(FDA) 자문기구인 백신·생물의약품자문위원회(VRBPAC)는 부스터샷을 권고했다.

문 대통령 역시 이 사실을 보고받고 얀센 백신 추가접종 계획 수립을 지시한 것.

또 문 대통령은 "단계적 일상회복에 따라 재택치료가 일반화될 때 의료 공백이 발생하지 않도록 환자 이송, 병원 연계, 통원치료 방안 등을 치밀하게 준비하라"고 덧붙였다.

