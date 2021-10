신보, 온라인 채용박람회 개최…"메타버스에서 구인·구직 상담받으세요"

[아시아경제 송승섭 기자]신용보증기금이 이달 18일부터 연말까지 온라인 채용박람회 ‘2021 디지털뉴딜·수출 중소기업×청년 일자리엑스포’를 개최한다.

이번 박람회는 신보와 교육부, 한국장학재단이 공동주최한다. ‘청년, 좋은 기업을 만나다’라는 슬로건으로 디지털·기술 기업관, 수출 중소기업관, 고졸 인재 취업관을 운영한다.

올해는 메타버스 플랫폼을 활용한 구인·구직 상담회를 개최한다. 디지털 환경에 익숙하고 최신 트렌드를 선호하는 MZ세대와 중소기업과의 소통경로도 다변화한다.

신보는 이번 박람회를 통해 중소기업과 청년의 일자리 창출을 적극 지원하고 정부의 한국판 뉴딜 및 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 앞장선다는 계획이다.

신보 관계자는 “온라인 채용박람회가 디지털뉴딜기업, 수출중소기업과 청년인재의 소중한 만남의 장이 되길 바란다”며 “중소기업의 인력난 해소를 위해 적극 노력하겠다”고 강조했다.

