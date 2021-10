[아시아경제 송승섭 기자]신협중앙회는 18일 전국 16개 학교에 지역 스포츠 단체 활성화와 꿈나무 육성 등에 2억3000만원을 지원한다고 밝혔다.

지난 15일 대전 신협중앙회관에서 열린 ‘지역 스포츠 단체 후원식’에서 신협중앙회는 이 같은 후원계획을 밝혔다.

학교 스포츠 단체를 후원하는 사업은 2019년 비인기 종목이나 유망하다고 여겨지는 학교 스포츠 단체를 후원하는 사회공헌 프로그램이다. 열악한 환경에서 좋은 성적을 내기 위해 노력하는 선수들에게 필요한 물품과 장비 등을 제공한다.

김윤식 신협중앙회장은 “어려운 상황에서도 학업과 운동을 병행하는 지역 사회 유소년에 새로운 희망을 전하겠다”고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr