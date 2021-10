[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 응급구조학과(학과장 이효철) 이효철 교수는 지난 15일 광주 유덕중학교에서 ‘응급구조사의 직업관’ 특강을 진행했다.

이효철 교수는 유덕중학교 2, 3학년 재학생 50여명을 대상으로 진행한 특강에서 응급구조사에 대한 직업관과 학과 전공에 대해 소개하고 ‘응급구조사’ 체계에 대한 설명으로 학생들의 진로 궁금증을 해소시켰다.

이효철 교수는 “응급구조사에 대한 직업 이해도를 높이고 더 친숙하게 다가설 수 있는 계기가 됐길 바란다. 향후 학생들의 진로 결정에 도움이 됐으면 한다”고 말했다.

