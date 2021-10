윤석열, 윤상현·조해진·이종성 추가 영입 "정권교체 위해 다양한 목소리 집결"

[아시아경제 오주연 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장이 17일 전임 원내대표인 주호영 의원을 선거대책위원장으로 임명한 데에 이어 이날 오후 윤상현·조해진·이종성 의원을 추가로 영입했다고 밝혔다.

윤석열 캠프 측은 이날 보도자료를 내고 "이번 추가 인선은 정권교체를 위해 당내 다양한 목소리를 집결하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 정권교체를 위해 캠프를 적극 개방하겠다"고 했다.

윤상현 의원은 국민캠프 총괄특보단장, 이종성 의원은 장애인정책본부장을 맡는다. 국회 교육위원장인 조해진 의원은 우선 경남 선대위에서 활동한 후 국민캠프의 중책을 맡게 될 것으로 알려졌다.

국회 4선의 윤 의원은 국회외교통일 위원장을 비롯해 정보위원회, 문화체육관광위원회에서 활동한 다양한 경험을 살려 국민캠프의 각 분야 특보 등과 함께 윤석열 후보의 정책 및 네트워크 지원 활동을 지휘하게 된다.

국회 3선의 교육위원회 위원장인 조 의원은 당 대변인, 원내수석부대표, 경남도당위원장 등을 다양한 당직을 두루 거친 만큼 앞으로 국민캠프에서 전략, 공보, 미디어 분야 등에서 중책을 맡을 예정이다.

국민의힘 중앙장애인위원회 위원장을 맡고 있는 이 의원은 국민캠프의 장애인 맞춤 정책 수립 및 네트워크 확대를 지휘한다.

이날 오전 윤 전 총장은 주호영 전 원내대표를 캠프에 영입했다. 윤 전 총장은 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "전부터도 저희(캠프)를 여러면에서 도와주셨는데 이번에 어려운 자리를 쾌히 수락해주셨다"면서 "캠프는 천군만마를 얻은 것 같다"고 영입한 소감을 전했다.

